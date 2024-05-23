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В ВСУ назвали российских военных обученными профессионалами

CNN: в ВСУ признают, что ВС РФ являются обученными профессионалами

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признают, что российская армия является грамотно обученной и профессиональной. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Мы видим это по их оборудованию и тактике… Они не посылают в наступление кого попало», — приводит телеканал слова одного из военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении.

По его словам, под Харьковом не было подготовлено необходимых для ВСУ укреплений для отражения наступления российской армии.

До этого главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому новую оборонительную стратегию, которой могли бы воспользоваться ВСУ.

Сырский хочет вернуть опыт использования городов в качестве укрепрайонов, как это было на Восточном фронте. Он также якобы предложил не использовать полевые позиции в качестве основной силы, а перевести их в авангард.

Ранее поездку Зеленского в Харьков назвали прощальным визитом.

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