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В Кремле рассказали, общаются ли Путин и Трамп

Песков: никаких контактов между Путиным и Трампом нет

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Susan Walsh/AP

Российский президент Владимир Путин не общается с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя слова Трампа о том, что он сможет добиться освобождения журналиста американского издания Эвана Гершковича.

«Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет», — отметил Песков.

При этом он отметил, что взаимодействия по теме осужденных лиц «должны продолжаться», так как «только так они могут быть результативными».

Комментарий был сделан после заявления экс-президента США о том, что Путин персонально для него «освободит» Гершковича вскоре после ноябрьских выборов в Соединенных Штатах.

При этом, как отмечало агентство Reuters, Трамп не упомянул о каких-либо контактах с Путиным и не сказал, какие у него были основания полагать, что российский лидер «освободит» журналиста.

Гершковича силовики задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Ранее Байден рассказал о работе над возвращением Гершковича и Уилана.

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