В США объяснили военные учения Китая вокруг Тайваня

Военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня связаны с вступлением в должность президента острова Лая Циндэ, к которому Пекин испытывает неприязнь из-за его взглядов. Такую оценку дает телеканал CNN.

В материале отмечается, что учения вокруг Тайваня начались спустя несколько дней после того, как в должность президента вступил Лай Циндэ.

«Хотя отношения между двумя сторонами в последние годы неуклонно ухудшаются, эта эскалация знаменует собой серьезное испытание для нового лидера Тайваня, чья правящая партия отстаивает демократию перед лицом растущих угроз», — говорится в тексте.

Как пишет CNN, партия Циндэ рассматривает Тайвань как де-факто суверенное государство с ярко выраженной идентичностью. Также телеканал напоминает предупреждение Пекина о том, что победа этого кандидата на выборах может усилить напряженность и спровоцировать конфликт.

До этого силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали военные учения вокруг острова Тайвань. Военные проведут совместное патрулирование для проверки боевой готовности и «совместном захвате права контроля на поле боя и совместном нанесении точных ударов по ключевым целям».

Ранее Китай раскритиковал Блинкена за поздравления президенту Тайваня.