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В МИД КНР назвали причину затягивания украинского кризиса

МИД Китая: Лондон и его союзники помешали мирным переговорам России и Украины

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Liu Zheng/AP

Украинский конфликт затянулся из-за действий Лондона и его союзников, помешавших проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

По его словам, у китайских властей есть информация, что еще в 2022 году РФ и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении боевых действий. Однако в процесс вмешались третьи страны.

«Из-за препятствий со стороны Великобритании и других сторон конфликт продолжается по сей день», — подчеркнул дипломат.

Также представитель МИД КНР прокомментировал недавние слова британского министра обороны Гранта Шаппса, который обвинил азиатскую республику в намерении предоставить РФ оружие для использования в ходе сражений на Украине. Как сказал Ван Вэньбинь, очернение Пекина не изменит пассивную позицию Лондона по украинскому кризису и его неспособность справиться с внутренними проблемами государства, пишет РИА Новости.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что боевые действия на территории страны могли закончиться еще весной 2022 года. Как рассказал парламентарий, Москва и Киев были близки к подписанию соответствующего договора. Но британский политик Борис Джонсон, который на тот момент занимал пост премьер-министра королевства, отговорил украинские власти от заключения каких-либо соглашений с РФ.

Позже сам Джонсон опроверг свою причастность к срыву российско-украинских переговоров. Он назвал подобные высказывания «полным бредом» и «пропагандой».

Ранее в Великобритании анонсировали новый пакет военной помощи Украине.

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