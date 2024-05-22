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В Белом доме оценили заявление Британии о поставках оружия в Россию из Китая

Белый дом: США не располагают данными о поставках Китаем оружия России для СВО

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Kevin Lamarque/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не располагает информацией о поставках Китаем оружия в Россию для его применения на Украине. Так он прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что Китай готовится предоставить или уже предоставил «летальную помощь» Москве, сообщает ТАСС.

«Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента», — заявил Салливан.

Он отметил, что намерен провести консультации с представителями Великобритании, чтобы понять, к чему относилось соответствующее высказывание.

До этого Шэппс заявил , что у американской и британской разведки есть доказательства того, что «летальная помощь будет поступать из Китая в Россию» в контексте конфликта на Украине, что является «значительным событием».

«Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как сдерживающий фактор президента России Владимира Путина», — сказал он.

Ранее в Британии ответили на опасения Зеленского о нежелании поражения России.

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