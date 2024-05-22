Экс-глава МИД Украины призвал не ждать многого от саммита в Швейцарии

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал не строить грандиозных ожиданий от «саммита мира» в Швейцарии. Его слова передает издание Telegraf.

«Не следует, мне кажется, иметь чрезмерные ожидания. Эта встреча если и даст какой-то эффект, то лишь политический», — сказал Огрызко.

Экс-министр допустил, что Украина добьется серьезных решений по некоторым направлениям, но вряд ли получится договориться о практических вещах.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, недалеко от Люцерна. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение.

В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что участие нейтральных стран в конференции по Украине в Швейцарии скажется на их отношениях с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину нежелания приглашать Россию на саммит мира.