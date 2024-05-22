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В Британии заявили, что Китай готовит «летальную помощь» России на Украине

Глава МО Британии Шэппс: Китай готовит летальную помощь России на Украине

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Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Китай якобы готовится предоставить «летальную помощь» России в конфликте на Украине. Его слова приводит Reuters.

Как заявил Шэппс, у американской и британской разведки есть доказательства того, что «летальная помощь будет поступать из Китая в Россию» в контексте конфликта на Украине, что является «значительным событием».

«Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как сдерживающий фактор президента России Владимира Путина», — сказал он.

В то же время в материале отмечается, что глава военного ведомства Британии не привел никаких доказательств в пользу своих утверждений.

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.

Она подчеркнула, что США все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая, поставляя Москве товары двойного назначения. Смит считает, что без помощи Пекина Россия «была бы в совершенно иной ситуации и имела бы проблемы».

Ранее Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.

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