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В Британии рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

UnHerd: конец срока полномочий Зеленского усилит борьбу за власть на Украине

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Brendan Smialowski/Reuters

После окончания срока полномочий украинского лидера Владимира Зеленского в стране усилится борьба за власть, на этом фоне главным оппонентом президента Украины может оказаться мэр Киева Виталий Кличко. С такой оценкой перспективы политического развития Украины выступило британское издание UnHerd.

«Оставаясь у власти, украинский лидер военного времени оказывается под атакой своих внутренних оппонентов. Еще в декабре мэр Киева и соперник Зеленского Виталий Кличко предупредил, что Украина скатывается к авторитаризму», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что истечение «формального мандата» Зеленского может только «подлить масла в огонь», поскольку в стране есть ряд претендентов на пост главы государства. Издание обратило внимание на то, что бывший депутат Рады Григорий Омельченко ранее опубликовал письмо, в котором поставил под сомнение правовые основания пребывания Зеленского у власти после 20 мая.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как легитимного президента страны, несмотря на то что срок его полномочий истек.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт после окончания президентского срока.

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