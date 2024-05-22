Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле переадресовали МО РФ вопрос об уточнении линии госграницы на Балтике

Песков: по вопросу уточнения госграниц РФ на Балтике следует обратиться в МО РФ

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга рекомендовал направить вопросы о возможном уточнении координат госграниц РФ на Балтике в министерство обороны России.

«По деталям опять же я не совсем компетентен, я рекомендую вам обратиться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что «ничего политического» в этом вопросе нет, «хотя политическая обстановка серьезно поменялась».

«Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», — пояснил он.

Накануне на портале публикации проектов нормативно-правовых актов был опубликован законопроект, согласно которому Минобороны РФ предлагает уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Документ предполагает утверждение координат, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море, на южной части в восточной части Финского залива.

Ранее в Госдуме дали совет «отрезателям» Калининграда от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами