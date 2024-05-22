В Кремле переадресовали МО РФ вопрос об уточнении линии госграницы на Балтике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга рекомендовал направить вопросы о возможном уточнении координат госграниц РФ на Балтике в министерство обороны России.

«По деталям опять же я не совсем компетентен, я рекомендую вам обратиться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что «ничего политического» в этом вопросе нет, «хотя политическая обстановка серьезно поменялась».

«Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», — пояснил он.

Накануне на портале публикации проектов нормативно-правовых актов был опубликован законопроект, согласно которому Минобороны РФ предлагает уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Документ предполагает утверждение координат, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море, на южной части в восточной части Финского залива.

Ранее в Госдуме дали совет «отрезателям» Калининграда от России.