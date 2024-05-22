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Польша расширит присутствие контрразведки на востоке страны

МО Польши: действие военной контрразведки расширится на востоке страны

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Artur Widak/Global Look Press

Власти Польши расширят присутствие военной контрразведки страны в населенных пунктах, находящихся у границы с Россией и Украиной, в частности, инспекции польской контрразведки откроют в Ольштыне в 130 км от границы с Калининградской областью и в Жешуве около польско-украинской границы. Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Сейме, трансляция заседания шла на You Tube-канале госоргана.

«Мы приняли решение открыть новые инспекции Службы военной контрразведки. Эти инспекции откроются в Ольштыне, Жешуве, Вроцлаве и, скорее всего, в Быдгощи», — подчеркнул глава оборонного ведомства Польши (цитата по ТАСС).

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в государстве будет создана комиссия по расследованию возможного влияния России и Белоруссии на положение дел в стране. Комиссию возглавит начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.

Ранее бежавший в Минск польский судья рассказал, что его беспокоит в политике ЕС.

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