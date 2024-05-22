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Бежавший в Минск польский судья рассказал, что его беспокоит в политике ЕС

Судья Шмидт: Польша втягивается в боевые действия

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Информационное агентство БелТА/belta.by

Официальная Варшава стремится втянуть страну в боевые действия. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил бежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт. По его словам, Польша уже сейчас готовится к войне.

«Расширяются, появляются базы НАТО на территории республики, проводится обучение наемников. Причем мы говорим не только о польских наемниках, но также и о наемниках из других стран», — рассказал Шмидт.

Он добавил, что гибридная война уже идет, и если говорить о прямом вмешательстве Евросоюза в конфликт на Украине — это только вопрос времени.

До этого Шмидт отмечал, что в США и Британии рассматривают возможность расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши. По его словам, Запад готовит информационную базу под сценарий эскалации конфликта. Не факт, что его примут, но вероятность такого исхода высока, отметил юрист.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Ранее в Германии зафиксировали рост преступлений против политиков.

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