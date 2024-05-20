Эксперт раскрыл возможный сценарий ввода войск НАТО на Украину

В случае, если Североатлантический альянс решится ввести войска на Украину, он будет делать это постепенно, до последнего скрывая свое присутствие в зоне боевых действий. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Сначала ситуация будет подаваться под тем соусом, что это не НАТО в целом, а отдельные государства, которые желают помочь Украине — не прямо-таки на линии боевых столкновений, а заменяя украинские войска в таких местах, как охрана границ, разминирование, лечение раненых», — предположил Светов.

Если со стороны России не последует жесткого ответа, НАТО перейдет к следующему шагу, подразумевающему еще большее вовлечение альянса в боевые действия, добавил эксперт.

По данным The New York Times, западные страны все ближе к решению отправить свои войска на Украину — пока только для обучения ВСУ. Однако, по мнению обозревателей, такой шаг потенциально может вовлечь США и ЕС в военные действия.

Пока Вашингтон отказывается, но генерал Чарльз К. Браун — младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что развертывание инструкторов НАТО кажется ему неизбежным: «Со временем мы дойдем до этого».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.