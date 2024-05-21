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Политолог объяснил, до каких пор Зеленский будет президентом Украины

Политолог Ищенко: Зеленский будет считаться президентом до определенного момента

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Brendan Smialowski/Reuters

Политическая судьба президента Украины Владимира Зеленского зависит от решений Запада, считает политолог Ростислав Ищенко. Несмотря на истекший срок полномочий, он будет считаться президентом, пока российские военные не дойдут до западной границы страны, заявил он в беседе с 360.ru.

«Как только войска закроют западную границу Украины полностью, тогда он будет президентом в изгнании, если его куда-то возьмут», — убежден Ищенко.

Сценарий, при котором Зеленский останется президентом в изгнании, возможен лишь при условии, что это будет выгодно его западным партнерам, добавил он.

Говоря о легитимности украинского лидера, эксперт объяснил, что решить этот вопрос может лишь Конституционный суд Украины. Однако туда с этой проблемой никто не обращался, так как в любом случае суд посчитает, что с полномочиями Зеленского все в порядке, заключил политолог.

Напомним, с 20 мая у Зеленского истек срок полномочий. Сам он заявил, что его пять лет в должности президента еще продолжаются из-за военного положения в стране.

Президент России Владимир Путин до этого отмечал, что проблема легитимности Зеленского будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

Ранее в ЕС озвучили позицию по легитимности Зеленского.

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