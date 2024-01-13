Избранный глава администрации Тайваня призвал КНР признать новую ситуацию

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ призвал власти КНР признать новую ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом он заявил в эфире телеканала TVBS.

По его словам, предыдущая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь «много раз проявляла добрую волю за прошедшие восемь лет».

«Однако Китай не дал того ответа, который должен был быть. Поэтому в будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», — заявил он.

Выступающий за независимость от КНР Циндэ победил на выборах главы администрации острова, которые состоялись 13 января. Оба кандидата от оппозиции признали свое поражение.

Избранный глава администрации ранее пообещал в случае избрания сохранить статус-кво в отношениях с Пекином и добиваться мира, оставаясь открытым для взаимодействия с КНР при условии «равенства и достоинства».

12 января официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в США назвали последствия выборов на Тайване.