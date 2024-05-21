Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летчик объяснил, почему вип-персоны Ирана летели в одном вертолете

Летчик Попов: вип-персоны Ирана летели в одном вертолете по решению Раиси

close
100%
Leonid Faerberg/Global Look Press

Заслуженный военный летчик России, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему в разбившемся вертолете помимо президента Ирана Эбрахима Раиси на борту находились и другие вип-персоны, невзирая на правила безопасности. По словам специалиста, все зависело от решения «главного пассажира».

Попов напомнил, что существует рекомендация Международной организации гражданской авиации (ИКАО), согласно которой при полете высокого уровня на воздушном судне должен находиться только один высокопоставленный чиновник. Однако, первое лицо может позволить себе пригласить на борт и других вип-персон, отметил он.

«Я думаю, что здесь принимал президент решения самостоятельно», — сказал летчик.

19 мая вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Погибли все, кто был на борту: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами