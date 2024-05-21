Летчик объяснил, почему вип-персоны Ирана летели в одном вертолете

Заслуженный военный летчик России, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему в разбившемся вертолете помимо президента Ирана Эбрахима Раиси на борту находились и другие вип-персоны, невзирая на правила безопасности. По словам специалиста, все зависело от решения «главного пассажира».

Попов напомнил, что существует рекомендация Международной организации гражданской авиации (ИКАО), согласно которой при полете высокого уровня на воздушном судне должен находиться только один высокопоставленный чиновник. Однако, первое лицо может позволить себе пригласить на борт и других вип-персон, отметил он.

«Я думаю, что здесь принимал президент решения самостоятельно», — сказал летчик.

19 мая вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Погибли все, кто был на борту: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.