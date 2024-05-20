В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Кабардино-Балкарской Республики

Президент РФ Владимир Путин 20 мая будет работать в Кремле и проведет встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время мероприятия корреспонденты поинтересовались у него рабочими планами Путина на день. При этом представитель главы государства отметил, что сегодня у президента РФ «день внутренней работы».

«Президент работает в Кремле. <...> Есть среди других встреч встреча с главой Кабардино-Балкарской Республики в середине дня, достаточно скоро мы ее ожидаем», — сказал Песков.

Также он пообещал оповестить сотрудников СМИ, если в расписании российского лидера появятся иные открытые совещания.

15 мая глава государства провел анонсированную до этого встречу с чиновниками, которые работали в предыдущем составе кабинета министров РФ, но не вошли в новое правительство. В ходе совещания Путин поблагодарил бывших федеральных министров за проделанную за последние шесть лет работу, а также объявил о присуждении им государственных наград. Кроме того, участники встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее Путин принял участие в совещании с обновленным составом Совета безопасности РФ.