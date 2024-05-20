В Иране объявили дату первого после гибели Раиси заседания парламента

Первое заседание парламента (меджлиса) Исламской республики после гибели иранского президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета пройдет 21 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

«Открытое заседание меджлиса пройдет завтра [21 мая] утром», — пишут журналисты.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о трагедии, случившейся с Раиси и его делегацией. По данным Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с произошедшим.

Ранее в Совфеде оценили последствия случившегося с Раиси для отношений Ирана и России.