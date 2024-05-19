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Экс-премьер Украины раскрыл цели визита Блинкена в Киев

Экс-премьер Азаров связал с ажиотажем вокруг мобилизации визит Блинкена в Киев

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Brendan Smialowski/Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил, что истинным поводом для визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину стал ажиотаж вокруг мобилизации. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Думаю, официальные пресс-релизы по поводу визита Блинкена в Украину имели мало общего с тем, что на самом деле происходило и было сказано. Блинкен должен был говорить с Зеленским о серьезном ухудшении ситуации под Харьковом. О задержках с мобилизацией», — написал Азаров.

По его словам, попытки Владимира Зеленского «свалить всю вину на Запад и США» в вопросе поставок помощи раздражают, так как ВСУ обладают достаточным количеством вооружения в том числе для «регулярных обстрелов» российских городов.

Азаров предположил, что Блинкен «сделал очень серьезное замечание» президенту Украины, чтобы он занимался вопросом мобилизации, а не перекладывал собственные просчеты на других.

Рано утром 14 мая стало известно, что глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом. Госсекретарь приехал на поезде.

В ходе визита он признал, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности. По его словам, мобилизация обеспечит украинскую армию дополнительными войсками для борьбы с более многочисленными наступающими силами. Блинкен подчеркнул, что мобилизация позволит укрепить оборону и сформировать больше подразделений.

Ранее экс-агент ЦРУ заметил странную деталь на встрече Зеленского и Блинкена.

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