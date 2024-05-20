Посол Украины потребовала от США разрешения бить западным оружием по России

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова призвала Вашингтон разрешить ВСУ использовать дальнобойные артиллерийские установки, поставляемые Западом, для нанесения ударов по территории России. Ее слова приводит Politico.

«Мы защищаемся, независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории или по российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытались это сделать. Но, конечно, есть некоторые ограничения», — заявила Маркарова.

Она также призвала США ускорить поставки одобренной Киеву помощи, поскольку «не может быть такого понятия, как «достаточно быстро», когда Украина ведет военный конфликт. В то же время она поблагодарила Вашингтон за оказанную поддержку, отметив, что республике «нужно больше, и пришло время буквально принять несколько смелых решений».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о серьезной ситуации на поле боя. Как он сказал, одной из причин ухудшения положения украинских войск стала задержка поставок оружия из стран Запада. При этом представитель Североатлантического альянса выразил уверенность, что Украине еще не поздно одержать победу в конфликте.

Ранее в Германии отреагировали на запрос Минобороны об увеличении помощи Киеву.