Лавров объяснил использование Западом мифа о российской угрозе

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Запад использует миф о «российской угрозе» лишь для наращивания гонки вооружений, попутно с этим формирует контуры нового военного альянса в Европе и с ядерной составляющей. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, государства Запада решили восстановить численность и боеготовность армий стран Европы, перевести военно-промышленные комплексы членов Североатлантического альянса в режим военного времени, а также работают над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей.

До этого Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности.

Накануне стало известно, что Италия готовит девятый пакет военной помощи Украине, который будет включать систему ПВО Samp-T.

Конкретный список поставляемых Украине итальянских вооружений засекречен, но известно, что в новые поставки могут войти артиллерия и ракеты Stinger класса «земля-воздух».

Ранее Зеленский отчитался перед главой МИД Британии о делах на фронте.