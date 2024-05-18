Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров объяснил использование Западом мифа о российской угрозе

Лавров: Запад использует миф о российской угрозе для гонки вооружений

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Запад использует миф о «российской угрозе» лишь для наращивания гонки вооружений, попутно с этим формирует контуры нового военного альянса в Европе и с ядерной составляющей. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, государства Запада решили восстановить численность и боеготовность армий стран Европы, перевести военно-промышленные комплексы членов Североатлантического альянса в режим военного времени, а также работают над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей.

До этого Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности.

Накануне стало известно, что Италия готовит девятый пакет военной помощи Украине, который будет включать систему ПВО Samp-T.

Конкретный список поставляемых Украине итальянских вооружений засекречен, но известно, что в новые поставки могут войти артиллерия и ракеты Stinger класса «земля-воздух».

Ранее Зеленский отчитался перед главой МИД Британии о делах на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами