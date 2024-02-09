В Польше прокомментировали слова Путина об отсутствии территориальных претензий к стране

Польша сфокусирована на шагах по повышению своей обороноспособности. Так министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий к польскому государству, передает ТАСС.

По его словам, Польша будет делать все от нее зависящее, чтобы подготовиться к разным ситуациям. Министр подчеркнул, что ничто не усыпит внимание республики.

«Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», — сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В частности, Путин отметил, что все заявления о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей», в действительности же у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В ответ на вопрос о возможности направить войска в польское государство президент РФ ответил, что это возможно только в случае, если Польша нападет на РФ. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.