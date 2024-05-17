Путин рассказал, чем займется Шойгу на новой должности

Президент России Владимир Путин заявил, что у назначенного секретарем Совета безопасности РФ Сергея Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности. Его слова приводит РИА Новости.

«Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества, потому что служба военно-техническая, федеральная служба, находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный такой пласт работы будет, это все вместе совмещено», — заявил российский лидер.

16 мая президент назначил Шойгу секретарем Совбеза России. Экс-министр заявил, что проведение специальной военной операции (СВО) и обеспечение достижения ее целей является главной задачей на его новом посту. В первую очередь речь идет о производстве боеприпасов.

Путин также заявлял, что Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.

17 мая Сергея Шойгу не сразу пропустили в китайский парламент на российско-китайские переговоры из-за возникшей заминки.

Ранее Путин заявил, что Белоусов должен раскрыть Минобороны для инноваций.