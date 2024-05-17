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Путин возложил вину за конфликт в Донбассе на киевские власти

Путин: конфликт в Донбассе — вина киевских властей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе — вина киевских властей, которые сейчас пытаются переложить ее на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, «западные спонсоры» организовали государственный переворот на Украине в 2014 году. После этого новый киевский режим создал условия для перехода тлеющего конфликта в Донбассе в вооруженный.

«Это они в этом виноваты. Пытаются переложить с больной головы на здоровую и вину возложить на Россию за сегодняшние трагические события, но это результат их политики», — сказал Путин, выступая перед журналистами в Китае.

До этого российский лидер заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что Москва следит за ситуацией вокруг анонсированной конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.

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