В Кремле раскрыли подробности обсуждения Путиным и Си Цзиньпином темы Украины

Власти Китая непритворно пытаются урегулировать конфликт на Украине. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на брифинге после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы <...> обсуждали много вопросов, важных для двусторонних отношений», — пояснил глава государства.

В публикации указывается, что китайский лидер подробно изложил ключевые тезисы своей позиции касательно темы Украины. Путин уточнил, что они связаны с мирными инициативами Китая.

По мнению президента РФ, Китай искренне стремится к урегулированию данной проблемы и предлагает разные варианты развития ситуации.

Накануне Путин в ходе двусторонней встречи с Си Цзиньпином заявил, что российское руководство ценит позицию Китая по ситуации на Украине. По оценке российского лидера, власти КНР придерживаются сбалансированной и справедливой позиции по украинскому конфликту.

Ранее Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог.