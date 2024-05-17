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Путин: Россия проанализирует саммит по Украине в Швейцарии

Путин: Россия анализирует инициативы по Украине, включая форум в Швейцарии

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны анализирует, с кем Москва может иметь дело в вопросе урегулирования конфликта на Украине, кому и в какой степени можно доверять. Его слова передает РИА Новости.

«Мы анализируем все, что происходит в этом плане, на этом направлении. Смотрим на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии. Мы никаких форумов, которых мы знать не знаем, обсуждать не собираемся», — сказал Путин.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Российская сторона в ней участвовать не будет. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

Bloomberg писал, что участники саммита по Украине планируют обсудить, как Россия может поучаствовать в мирных переговорах по Украине в будущем.

17 мая стало известно, что президент Южно-Африканской республики Сирил Рамапоса не поедет в Швейцарию на саммит по Украине.

До этого от поездки отказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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