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Путин заявил об увеличении в России жизненного цикла космических спутников

Путин: Россия значительно увеличила жизненный цикл своих космических спутников

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка спутников работает устойчиво, Российская Федерация существенно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего общения со студентами в Харбинском политехническом университете, передает РИА Новости.

«Мы время использования своих спутников на орбите — их жизненный цикл — увеличили значительно. Российская группировка спутников функционирует устойчиво», — сказал он.

Российский лидер отметил, что у России и Китая есть много перспективных направлений партнерства в космической отрасли.

Путин обратил внимание, что Россия была и остается лидером в освоении космического пространства. Он также напомнил о «выдающихся достижениях» Китая в сфере космоса.

До этого Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика успешно продвигаются в создании совместной машины на базе российского тяжелого вертолета.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.

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