Путин заявил об увеличении в России жизненного цикла космических спутников

Российская группировка спутников работает устойчиво, Российская Федерация существенно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего общения со студентами в Харбинском политехническом университете, передает РИА Новости.

«Мы время использования своих спутников на орбите — их жизненный цикл — увеличили значительно. Российская группировка спутников функционирует устойчиво», — сказал он.

Российский лидер отметил, что у России и Китая есть много перспективных направлений партнерства в космической отрасли.

Путин обратил внимание, что Россия была и остается лидером в освоении космического пространства. Он также напомнил о «выдающихся достижениях» Китая в сфере космоса.

До этого Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика успешно продвигаются в создании совместной машины на базе российского тяжелого вертолета.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.