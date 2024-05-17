Путин встретился со студентами университета в Харбине

Президент России Владимир Путин проводит встречу со студентами, аспирантами преподавателями Харбинского политехнического университета. Кадры встречи опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава российского государства также оставил памятную записку для учебного заведения в книге почетных гостей.

«Поздравляю с выдающимися успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки. Благодарю за внимание к российскому сотрудничеству», — написал он.

Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете пригласил китайских студентов на Конгресс ученых, который пройдет в Сочи в конце 2024 года.

До этого президент России заявил, что российские и китайские ученые совместно разрабатывают технологии экологичного получения электричества и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.