Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился со студентами университета в Харбине

Появились кадры встречи Путина со студентами университета в Харбине

Президент России Владимир Путин проводит встречу со студентами, аспирантами преподавателями Харбинского политехнического университета. Кадры встречи опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава российского государства также оставил памятную записку для учебного заведения в книге почетных гостей.

«Поздравляю с выдающимися успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки. Благодарю за внимание к российскому сотрудничеству», — написал он.

Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете пригласил китайских студентов на Конгресс ученых, который пройдет в Сочи в конце 2024 года.

До этого президент России заявил, что российские и китайские ученые совместно разрабатывают технологии экологичного получения электричества и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами