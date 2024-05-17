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Путин высказался о российской системе ГЛОНАСС

Путин заявил, что гордится созданием в России спутниковой системы ГЛОНАСС

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MKonair/Wikipedia

Президент России Владимир Путин высоко оценил отечественную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС и сказал, что гордится тем, что ее создали в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могу вам сказать, отчасти я этим горжусь, тем, что у нас создана ГЛОНАСС», — заявил Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Российский президент добавил, что систему разработали своевременно, а работает она достаточно успешно и эффективно.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) — это российская спутниковая система навигации. Она транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке Земли, предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений, а также зашифрованный сигнал повышенной точности для специального применения.

До этого сообщалось, что «Роскосмос» отложил запуск нового спутника ГЛОНАСС до 2028 года. Выведение спутника на орбиту планировали в 2025 году. В госкорпорации отмечали, что создание высокоорбитального космического комплекса в составе шести космических аппаратов на наклонных геосинхронных орбитах станет новым шагом в развитии системы ГЛОНАСС.

Ранее Путин заявил, что РФ углубит сотрудничество с Китаем в области высоких технологий.

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