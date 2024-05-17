МИД Китая напрямую обвинил США в кризисе на Украине

США несут ответственность за появление кризиса на Украине и его обострение до текущей ситуации, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Дипломата цитирует ТАСС.

«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — сказал Вэньбинь.

Представитель МИД добавил, что Штаты не хотят мира на Украине, а вместо этого ищут себе врагов.

16 мая президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным государственным визитом и в тот же день провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время беседы российский лидер отметил, что китайские власти придерживаются сбалансированной и справедливой позиции по украинскому конфликту.

В то же время он подчеркнул, что Москва привержена мирному урегулированию украинского кризиса и готова продемонстрировать честность при проведении соответствующих переговоров.

Ранее Илон Маск осудил политику США на фоне визита Путина в Китай.