Политолог: визит Путина в Китай затмил ухищрения Макрона

Визит президента России Владимира Путина в Китай проходит на фоне только что завершившегося тура председателя КНР Си Цзиньпина по Европе, где ключевым моментом было посещение Франции. Об этом в беседе с Tsargrad.tv напомнил политолог и публицист Игорь Пшеничников. По его мнению, поездка российского лидера в Пекин «затмила все ухищрения» французского президента Эммануэля Макрона.

Эксперт подчеркнул, что заявления лидеров РФ и КНР, а также подписание сторонами важнейших документов, в очередной раз продемонстрировали Западу, что Москва и Пекин являются стратегическими союзниками.

«Он (визит президента РФ. — «Газета.Ru») является как бы тройным восклицательным знаком, поставленным самим Китаем во фразе: «Нет - Америке! Да - России!!!» — подчеркнул политолог.

Вечером 15 мая самолет Владимира Путина приземлился в Пекине. Президент РФ начал первую зарубежную поездку после переизбрания главой государства и формирования нового кабмина. Визит политика в Китай, с которым РФ в этом году отмечает 75-летие установления дипотношений, продлится два дня — 16 и 17 мая.

В рамках поездки запланировано посещение не только Пекина, но и самого «русского» города КНР — Харбина.

Ранее Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией.