Боррель заявил, что ЕС не признает Тайвань

Евросоюз не намерен признавать государственность Тайваня, для ЕС существует «только один Китай». Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Наша твердая позиция заключается в том, что мы не признаем государственность Тайваня и не будем этого делать. Это один-единственный Китай», — подчеркнул он в беседе.

По мнению Борреля, ЕС должен стремиться исключить любую возможность военного решения проблемы.

Глава дипломатии ЕС добавил, что Брюссель будет стремиться развивать культурные и экономические связи с Тайванем «без признания государственности».

До этого в докладе правительства на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (китайский парламент) 14-го созыва говорилось, что Китайская Народная Республика выступает против тайваньского сепаратизма и вмешательства извне.

Ранее ВМС США и Тайваня провели тайные учения против Китая.