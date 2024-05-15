Президент Словакии отреагировала на нападение на премьер-министра Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова отреагировала на нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо в ходе выездного заседания правительства республики. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она осудила «жестокое и безрассудное нападение».

«Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо побольше сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — написала Чапутова.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны.

Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как Фицо вышел из здания к гражданам. Он выстрелил несколько раз, ранив главу правительства республики. По данным издания Pravda, сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе.

Ранее премьер Словакии прокомментировал отправку военных на Украину.