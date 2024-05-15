Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Словакии отреагировала на нападение на премьер-министра Фицо

Президент Словакии Чапутова осудила нападение на премьера страны Фицо

close
100%
Petr David Josek/AP

Президент Словакии Зузана Чапутова отреагировала на нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо в ходе выездного заседания правительства республики. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она осудила «жестокое и безрассудное нападение».

«Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо побольше сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — написала Чапутова.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны.

Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как Фицо вышел из здания к гражданам. Он выстрелил несколько раз, ранив главу правительства республики. По данным издания Pravda, сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе.

Ранее премьер Словакии прокомментировал отправку военных на Украину.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами