В МИД России заявили о потере доверия к Швейцарии

Россия предупреждала, что продолжение деструктивной линии со стороны Швейцарии чревато утратой доверия к ней как к добросовестному посреднику в международных делах. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно заостряла внимание Швейцарии на том, что безответственное следование недружественному курсу «коллективного Запада», включая присоединение ко всем «пакетам» санкций Евросоюза, а также полная солидарность с Украиной идут вразрез с декларируемым «нейтралитетом».

«Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», — добавила дипломат.

10 апреля президент Швейцарии Виола Амерд сообщила, что страна в конце июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке. Вскоре в швейцарском МИД заявили, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии.

11 апреля крупнейшая партия Швейцарии в парламенте — «Демократический союз центра» призвала к возвращению страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах.

Ранее в Швейцарии объяснили призыв отменить санкции против России.