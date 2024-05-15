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В России заявили, что рассчитывают на сотрудничество с новым кабмином Сербии

Захарова: Россия рассчитывает на сотрудничество со стороны нового кабмина Сербии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Формирование нового правительства является внутренним делом Сербии, Россия рассчитывает на продолжение стратегического партнерства с ней. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в связи с утверждением нового состава кабинета министров республики.

Россия надеется на то, что Сербия продолжит реализацию курса, который подразумевает дальнейшее развитие двусторонних связей в русле российско-сербского стратегического партнерства и укрепление многопланового сотрудничества на благо наших народов, уточнила дипломат.

Захарова подчеркнула, что со своей стороны РФ к этому готова.

2 мая депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав кабинета министров во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), бывшим министром обороны Милошем Вучевичем, который пообещал продолжить путь по вступлению республики в Европейский союз, но не вводить санкции против России.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным ее союзником.

Ранее президент Сербии Александр Вучич встретился с женой украинского лидера Еленой Зеленской.

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