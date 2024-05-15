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Мишустин проводит первое заседание кабмина в новом составе

Премьер-министр Мишустин проводит первое заседание правительства в новом составе

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит первое заседание правительства в новом составе. Об этом сообщил Telegram-канал кабмина.

Он поздравил участников заседания с назначением и напомнил, что это серьезная ответственность.

Глава правительства призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также к реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Премьер-министр также поблагодарил Совет Федерации и Госдуму.

Мишустин попросил членов кабмина внимательно отнестись к прозвучавшим в Госдуме предложениям. Важно и дальше активно взаимодействовать с парламентариями и не забывать, что задача правительства состоит в полном объеме и в срок выполнять поручения президента, добавил он.

14 мая Путин провел в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом кабмина.

Ранее Путин подписал указы о новых главах регионов РФ.

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