Мишустин проводит первое заседание кабмина в новом составе

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит первое заседание правительства в новом составе. Об этом сообщил Telegram-канал кабмина.

Он поздравил участников заседания с назначением и напомнил, что это серьезная ответственность.

Глава правительства призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также к реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Премьер-министр также поблагодарил Совет Федерации и Госдуму.

Мишустин попросил членов кабмина внимательно отнестись к прозвучавшим в Госдуме предложениям. Важно и дальше активно взаимодействовать с парламентариями и не забывать, что задача правительства состоит в полном объеме и в срок выполнять поручения президента, добавил он.

14 мая Путин провел в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом кабмина.

Ранее Путин подписал указы о новых главах регионов РФ.