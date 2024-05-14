Названы темы переговоров Путина с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят сотрудничество двух стран на площадках Организации Объединенных Наций (ООН) и БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Состоится углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН, где Россия и Китай выступают солидарно практически по всем темам ооновской повестки. Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС», — заявил Ушаков.

Ожидается, что Путин посетит КНР по приглашению председателя страны Си Цзиньпина в четверг и пятницу, 16 и 17 мая. Это станет первой зарубежной поездкой главы государства после вступления в должность 7 мая.

Согласно предварительному плану поездки, Путин побывает в двух китайских городах — столице страны Пекине и Харбине, столице самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, где сохранились множество русских зданий, в том числе православный собор.

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