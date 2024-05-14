Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения

Государственная дума утвердила Михаила Мурашко министром здравоохранения России. Об этом сообщает ТАСС

Из итогов голосования следует, что за утверждение кандидатуры Мурашко проголосовало 374 депутата, три депутата проголосовало против, 54 воздержались.

Мурашко сохраняет за собой пост министра, который он занимал с 2020 года. С 2015 года он возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

До этого Михаил Мурашко на пленарном заседании в Госдуме заявил, что расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 6,7 трлн рублей.

12 мая комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Мурашко на пост министра здравоохранения России. Отмечалось, что он представил основные направления развития системы здравоохранения, в которой главной национальной целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.

Ранее в Минздраве выявили отклонения по финансированию скорой помощи.