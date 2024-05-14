На Украине раскрыли последствия поражений под Харьковом для мирных переговоров

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области усилят давление со стороны Запада на Киев по поводу мирных переговоров с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных военных Украины.

Собеседники издания не уверены, что ВСУ смогут сдержать продвижение ВС РФ. В связи с этим поражения на линии соприкосновения вызовут давление на Украину со стороны европейских политиков на Киев с целью начала мирных переговоров, считают источники.

«Они выразили опасения, что собственная решимость Украины может быть ослаблена, а моральный дух в вооруженных силах будет подорван», — говорится в тексте.

Говорившие с Politico военные подчеркнули, что неудачи армии Украины в Харьковской области приведут к потере территорий и истощению военной поддержки от стран Запада.

До этого депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик назвала «очень напряженной» ситуацию в Харьковской области на фоне наступления ВС РФ. Рудик указала, что для Украины «риски высоки», поскольку Россия собрала достаточно войск и ресурсов, чтобы увеличить протяженность линии соприкосновения. По ее словам, ВС РФ нацелились «как на Харьковскую область, так и на город».

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