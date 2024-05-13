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Тихановская увязала успех оппозиции в Белоруссии с событиями на Украине

Тихановская: в случае успехов Украины для Белоруссии появится окно возможностей

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Global Look Press

В случае достижения Украиной успеха в конфликте с Россией для белорусской оппозиции откроется окно возможностей. Об этом заявила бывший кандидат на президента Белоруссии Светлана Тихановская в беседе с El Mundo.

«Все зависит от поддержки демократического мира, от того, насколько белорусский народ останется единым и не поддастся разочарованию. И многое зависит от Украины», — сказала Тихановская.

По ее словам, если Киеву удастся одержать победу, для Белоруссии «откроется окно возможностей».

В то же время Тихановская отметила, что оппозиция в Белоруссии не «может сидеть сложа руки и ждать», поскольку она продолжает свои усилия по расколу элит внутри государства и оформлению отношений с международными организациями.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Тихановская заявила об уходе белорусской оппозиции в подполье.

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