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Политолог объяснил, почему «мирная конференция» в Швейцарии не имеет смысла

Политолог Перла: диалоги о мире невозможны с нелегитимным президентом Украины

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Global Look Press

Западные страны продолжают подготовку к «мирной конференции» в Швейцарии, однако имеется целый ряд проблем, которые фактически делают данное мероприятие бессмысленным. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла.

Во-первых, на конференцию не хотят звать Россию, отмечает эксперт. Когда за столом переговоров нет одной из противоборствующих сторон, то и сам диалог не имеет смысла. Кроме того, по его словам, 20 мая у президента Украины Владимира Зеленского истекает срок полномочий. Москва при этом имеет все основания не признавать его легитимным.

Теоретически Россия могла бы вступить в переговоры, но для этого нужен кто-то более легитимный, чем президент Украины, продолжил Перла.

«Запад должен сначала взять на себя всю ответственность, согласиться с тем, что нет никакой «Украины» как политического субъекта, а потом уже с Россией разговаривать», — добавил политолог.

В начале мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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