Политолог разъяснил интригу с неожиданным назначением Белоусова на пост главы МО

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv разъяснил интригу, связанную с назначением экономиста Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Эксперт напомнил, что экономика в армии крайне важна.

«Победа в отечественной войне, конечно, невозможна без полководцев, командиров и солдат. Но еще менее возможна без экономики военного времени. Выигранная битва — это лучшая, чем у врага, система производства и поставок вооружений и боеприпасов, обмундирования и продовольствия, лекарств и транспорта. А еще солдатских отпусков. Во все времена так было», — сказал Перла.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее в Кремле рассказали о дальнейшей работе начальника Генштаба ВС России.