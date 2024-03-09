В Крыму призвали предъявить федеральные иски к Украине из-за терактов

Вслед за исками Республики Крым к Украине по поводу потерь из-за терактов должны последовать и федеральные иски. Об этом заявил глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.

«Мы убеждены, что вслед за нашими исками к Украине должны последовать иски Российской Федерации, в которых должны быть предъявлены издержки, последовавшие в результате украинских терактов на территории нашей страны», — сказал Константинов.

Политик подчеркнул, что средства, затраченные на восстановление Крымского моста после атаки на него со стороны ВСУ, а также издержки, связанные с регулярными перекрытиями моста из-за опасности терактов, будут включены в иск Крыма о транспортной блокаде.

«Мы намерены учесть всю сумму нанесенных нам убытков», – резюмировал Константинов.

В феврале первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти полуострова собрали десятки томов документов для подачи иска к Украине из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году.

Ранее сообщалось, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду республики, предварительно, превысит 5 трлн рублей.