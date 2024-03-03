Президент Словакии резко отреагировала на встречу главы МИД с Лавровым

Президент Словакии Зузана Чапутова прокомментировала встречу главы МИДа Юрая Бланара с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По ее словам, встреча министров иностранных дел двух стран «не приблизила нас к справедливому миру на Украине», куда Россия «неоправданно вторглась».

Президент Словакии отметила, что «самым быстрым путем к миру» станет приказ российского лидера Владимира Путина вывести войска. Кроме этого, считает Чапутова, нельзя давать президенту России «надежду на победу и признание».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар на полях Анталийского дипломатического форума в Турции обсудили ситуацию на Украине.

Отмечается, что российская сторона выразила готовность восстановить отношения со Словакией на межпарламентском уровне, а также в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции.