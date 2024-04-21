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Глава Гагаузии высказалась за сохранение 9 Мая в Молдавии

Гуцул: Молдавия не может отказаться от памяти о Великой Отечественной войне

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время визита в Москву высказалась за сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы память о героях Великой Отечественной войны была и что 9 Мая — это День Победы», — подчеркнула Гуцул.

Также она заявила, что ценности, которые руководство Евросоюза (ЕС) навязывает народам стран – участниц сообщества, являются чуждыми для молдаван и гагаузов. Она отметила, что Евросоюз проводит политику, призванную стереть различия между народами содружества, занимается легализацией однополых браков, а также ведет борьбу против половых различий.

Кроме того, она сообщила, что не знает, сможет ли она вернуться на родину после возвращения из Москвы. По ее словам, под руководством президента Молдавии Майи Санду на представителей Гагаузии заводятся уголовные дела.

Ранее в партии президента Санду назвали позором съезд оппозиционеров Молдавии в Москве.

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