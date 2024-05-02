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Американский генерал призвал Украину игнорировать требование не бить по НПЗ России

Генерал США Ходжес призвал Киев игнорировать требование не бить по НПЗ России

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Global Look Press

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам. Его слова приводит «РБК-Украина».

С его точки зрения, Киев имеет право атаковать любую цель, объясняя это самозащитой.

«Я призвал бы украинское правительство не обращать внимания на это, и кажется, что в последние несколько недель это действительно исчезло, потому что это была плохо продуманная политика. И я не слышу, чтобы об этом дальше говорили», — заявил Ходжес.

Он также подчеркнул, что призыв советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о недопустимости подобных ударов «его озадачил».

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за просьбы США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

До этого обороны США Ллойд Остин заявил, что удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам могут нанести ущерб мировой энергосистеме.

Ранее Кулеба в ответ на осуждение США атак российских НПЗ заявил, что каждый выживает как может.

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