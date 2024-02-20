Лукашенко объяснил, почему продолжается конфликт на Украине

Бенефициары конфликта на Украине не хотят его останавливать из-за того, что они получают от страданий украинцев баснословные доходы. Об этом информационному агентству »БелТА» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны на Украине в четыре раза — с 2 000 до 8 000 евро», — заявил Лукашенко.

Он считает, что в нынешнем цивилизационном противостоянии Запада и Востока наступила фаза, когда сброшены маски. Раньше, пояснил Лукашенко, Вашингтон использовал прокси-войны и гибридные конфликты, цветные революции — «умную» силу. Теперь же в ход идет грубая сила — прямое спонсирование физического уничтожения людей.

До этого экс-премьер Украины заявил, что отношения с Россией восстановятся.

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