Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лукашенко объяснил, почему продолжается конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что бенефициары конфликта на Украине не хотят его останавливать

close
100%
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Бенефициары конфликта на Украине не хотят его останавливать из-за того, что они получают от страданий украинцев баснословные доходы. Об этом информационному агентству »БелТА» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны на Украине в четыре раза — с 2 000 до 8 000 евро», — заявил Лукашенко.

Он считает, что в нынешнем цивилизационном противостоянии Запада и Востока наступила фаза, когда сброшены маски. Раньше, пояснил Лукашенко, Вашингтон использовал прокси-войны и гибридные конфликты, цветные революции — «умную» силу. Теперь же в ход идет грубая сила — прямое спонсирование физического уничтожения людей.

До этого экс-премьер Украины заявил, что отношения с Россией восстановятся.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами