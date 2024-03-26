Путин поговорил по телефону с главой Компартии Вьетнама

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг позвонил президенту России Владимиру Путину с целью обсуждения отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Первым делом Фу Чонг принес соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», после чего в разговоре подняли проблематику двусторонних отношений.

Отмечается, что политики обсуждали торговое, научно-технологическое и гуманитарное сотрудничество. Кроме того, стороны обговорили международные вопросы и выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений РФ и Вьетнама.

В Кремле заявили, что диалог выдался конструктивным и доброжелательным.

До этого с Путиным по телефону поговорил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который также обсудил ряд вопрос, касающихся отношений двух стран, а также выразил намерения продолжить совместную работу в рамках международных объединений по типу БРИКС и ШОС.

Ранее Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым.