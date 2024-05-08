Более 10 миллионов школьников и студентов приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Более 10 млн российских школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции «Бессмертный полк: герои рядом с нами», которая прошла в учебных заведениях страны, сообщили в организации «Росдетцентр».

Акция состоялась во время торжественных линеек. Учащиеся принесли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также посетили музеи, уроки мужества и исполнили песни военных лет.

По словам директора «Росдетцентра» Александра Кудряшова, в прошлом году организация впервые провела акцию «Бессмертный полк» в школах.

«Мы увидели, с каким энтузиазмом дети, родители и педагоги включились в эту акцию. Сегодня количество участников увеличилось — к мероприятию присоединились студенты учреждений среднего профессионального образования и педагогических вузов, а также воспитанники детских садов», — сообщил Кудряшов.

Советник директора по воспитанию брянской гимназии имени Шапошникова Анастасия Шутикова рассказала, что детям рассказывают в школах о подвигах героев Великой Отечественной войны не только в преддверии Дня Победы, но и в другие дни.

По ее словам, школьники с большим энтузиазмом участвуют в работе патриотических клубов и поисковых отрядов.

К акции и торжественным линейкам в школах и вузах присоединились ветераны, дети Великой Отечественной войны и труженики тыла.

«Для меня акция «Бессмертный полк» — это история и память, ведь он совсем как живой, настоящий полк. Для нашего поколения очень важно знать, что молодежь помнит и чтит прошлое», — сказал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Девисевич.