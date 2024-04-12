Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили ввести статус «пособник иноагента»

Mash: в ГД направили обращение с предложением ввести статус «пособник иноагента»

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов предложил законодательно утвердить статус для некоторых граждан «пособник иностранного агента». Юристы направили обращение с такой инициативой в Государственную думу, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, в недавно принятом законе о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов нашлась лазейка. Как выяснилось, предприимчивые иноагенты стали распространять рекламу не за деньги, а бесплатно. Они выводили средства через «фирмы-прокладки». Компании переводили оплату за рекламу не на счет иноагентов, а на счета других ИП или людей. При этом иноагенты могут утверждать, что весь их контент — «благотворительность».

Согласно инициативе, статус иностранного агента будут присваивать гражданам, которые предоставляют свои счета для вывода средств в пользу иноагентов.

28 февраля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них. Документ полностью запрещает размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, также запрет рекламы таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Теперь запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов распространяется на СМИ, также запрещено рекламировать иноагентов в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее в Госдуме заявили, что иноагенты лишатся до 80% доходов из-за закона о рекламе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами