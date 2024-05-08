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Эксперт оценил слова Кадырова о принуждении Зеленского «подписать бумаги»

Военкор Шлепченко: Зеленскому нет необходимости подписывать какие-либо бумаги

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости оперативно взять под контроль Харьков и Одессу, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать все бумаги, необходимые для обеспечения безопасности России.

По мнению журналиста, заставлять Зеленского визировать какие-либо документы нет, поскольку подпись нынешнего украинского лидера не способна обеспечить безопасность РФ.

«Потому что нам не нужен Зеленский, ни в каком виде, кроме подсудимого, на процессе о геноциде русского населения. То есть и Зеленский, и все остальные должны быть либо ликвидированы, в ходе, скажем, ракетно-бомбового удара, либо спецоперации, либо пойманы и посажены на скамью подсудимых», — сказал Шлепченко.

По его мнению, безопасность России может быть обеспечена только военным путем.

Накануне Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его словам, сейчас России необходимо «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Перед этим Кадыров посетил инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Ранее Кадыров пообещал «приятные изменения» после 9 мая.

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